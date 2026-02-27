دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"!
27 February 2026
2 secs ago
source: tayyar.org
دعت كندا مواطنيها الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، في ظل استمرار التوترات المرتفعة في المنطقة.
وقالت الحكومة الكندية، في بيان، إن “الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار أو بإنذار محدود”، مطالبةً الكنديين في إيران بالمغادرة فورًا إذا كان ذلك ممكنًا بشكل آمن، والتأكد من صلاحية وثائق سفرهم، والاحتفاظ بإمدادات كافية تحسبًا لاحتمال الاضطرار إلى البقاء في أماكنهم.
-
