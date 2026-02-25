شهد الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد وسوريا والأردن، قرب مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غربي العراق، حادث سير كبير بين عدد من السيارات.

وأسفر الحادث عن أكثر من 11 وفاة بينهم 8 عناصر من الجيش العراقي، بحسب وزارة الدفاع العراقية، و10 مصابين معظمهم في حالة خطرة.