توجيه أمني غير معتاد.. إسرائيل تخشى "مؤشر البيتزا"!
25 February 2026
22 secs ago
source: Skynews
أصدر سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الشهر الجاري، توجيها غير معتاد للجنود الذين يخدمون في مجمع "الكِرياه" وسط تل أبيب، يقضي بالتوقف عن طلب الطعام مباشرة إلى داخل القاعدة عبر تطبيق "وولت"، والاتفاق بدلا من ذلك مع المندوب على نقطة تسليم خارج المعسكر.
وبحسب ما أورده موقع صحيفة "يديعوت إحرنوت"، جاء هذا التوجيه على خلفية مخاوف أمنية من أن الزيادة الكبيرة في طلبات التوصيل خلال ليلة معينة قد تكشف عن وجود مكثّف للجنود داخل القاعدة، بما قد يُفسَّر كمؤشر على استعدادات عملياتية — مثل احتمال تنفيذ ضربة ضد إيران — على غرار ما يُعرف في الولايات المتحدة بـ"مؤشر البيتزا في البنتاغون".
وحصلت الصحيفة على صفحة توجيهات وتوصيات وُزعت على الجنود، تتضمن تعليمات بشأن طريقة استلام الطعام لتقليل المخاطر المرتبطة بتتبع أنماط النشاط غير الاعتيادي.
ما هو "مؤشر البيتزا"؟
بحسب الصحيفة، فإن مجموعات عبر الإنترنت كانت قد اعتقدت، في يونيو الماضي، أنها رصدت إشارات مبكرة لهجوم إسرائيلي على إيران قبل أيام من تنفيذه، عبر متابعة بيانات مبيعات مطاعم بيتزا قريبة من وزارة الدفاع الأميركية.
وذكر حساب على منصة إكس يحمل اسم Pentagon Pizza Report إن ليلة بدء الهجوم — الذي كانت البيت الأبيض على علم به مسبقا بحسب الرواية المتداولة — شهدت ارتفاعا حادا في الطلبات من مطعم قريب، ووصف ذلك بأنه "زيادة ضخمة في النشاط" قبل وقت قصير من انطلاق العملية.
وتستند هذه الفكرة إلى نظرية قديمة تفترض أن الارتفاع غير المعتاد في طلبات الوجبات الجاهزة التي تُرسل إلى موظفين يعملون لساعات متأخرة في مواقع حساسة مثل البنتاغون، قد يكون مؤشرا على أحداث دولية كبرى قبل إعلانها رسميًا.
15 :25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولًا إلى الزلقا
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
