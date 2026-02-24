ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن ثلاثة أمور قد تتحكم بتوقيت الهجوم الأميركي على إيران، وأولها، مضمون ما سيرد في خطاب حالة الاتحاد وهو الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته والذي سيلقيه فجر الأربعاء أمام الكونغرس.

أما الأمر الثاني فيتعلق برد الإيرانيين اليوم والذي سيقدم للولايات المتحدة يتعلق بمسودة اتفاقية للملف النووي، في وقت يسعى المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى استنفاد العملية الدبلوماسية وعقد اجتماع حاسم الخميس مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف.

والرد الإيراني المبدئي هو إشارة مهمة لإدارة ترامب، لأنه يمكن أن يمهد لمسار الهجوم، ويكون مبررا لها وتمنح قرارها شرعية داخلية، وفق "معاريف".

أما الأمر الثالث، الذي يرتبط مباشرة بإسرائيل، فهو وصول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المقرر أن يزور إسرائيل صباح الأربعاء وحتى يوم الخميس.

ومع هذه الإشارات الثلاث تقول "معاريف" إنه حتى المنظومة العسكرية الإسرائيلية لا تعرف من وكيف سيحدد تاريخ الهجوم، وطريقته الكاملة، والأهداف الأميركية منه.

وتصف مصادر عسكرية إسرائيلية هذه الفترة بالـ"مستفزة" إذ لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة. لذلك، يتطلب الأمر الاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات سواء في الدفاع أو الهجوم"، حسب الصحيفة.

وتضيف "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي يستعد ليس فقط ضد إيران، بل ضمن كامل الميدان من اليمن إلى لبنان.

وكان الرئيس ترامب توعد في منشور له عبر منصة "تروث سوشال"، بأن تواجه إيران يوماً سيئاً للغاية، إذا لم تتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن طموحاتها النووية.

أضاف ترامب أنه صاحب القرار فيما سيتم اتخاذه بشأن إيران، مشيراً إلى سهولة الانتصار بأي حرب محتملة ضدها.

كما نفى الرئيس الأميركي أي خلاف مع رئيس أركانه حول شن ضربة واسعة ضد إيران. إلا أن صحيفة "شنطن بوست" نقلت عن مصادرها أن الخلاف بين الرجلين حقيقي.

وكان تقرير لموقع "أكسيوس" أفاد بأن الرئيس ترامب كان يخطط لشن ضربة عسكرية ضد إيران قبل أيام، لكنه قرر في اللحظة الأخيرة منح المسار الدبلوماسي فرصة ثانية.

وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين الرئيس ترامب من أن أي حملة عسكرية ضد إيران، قد تنطوي على مخاطر جسيمة، سواء على مستوى التصعيد الإقليمي أو اتساع نطاق المواجهة.

وأشار تقرير "أكسيوس" إلى أن الإدارة الأميركية تطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى تنفيذ هذه الضربات، وما الذي يمكن اعتباره نجاحاً مقابل المخاطر المترتبة على ذلك.

ومن المتوقع أن تقدم إيران اليوم مسودة اتفاقية للملف النووي إلى الولايات المتحدة. وبحسب موقع "آي 24" نيوز الإسرائيلي فإن الإدارة الأميركية تتوقع من طهران وثيقة مفصلة تشمل اقتراحاً ملموساً يمكن مناقشته في الاجتماع المقرر يوم الخميس في جنيف.

وبحسب مسؤولين أميركيين فإن عقد اللقاء الأميركي الإيراني المرتقب يعتمد على جودة المسودة التي ستقدمها إيران والتي ستفحصها الإدارة الأميركية لحسم ما إذا كان هناك جدوى في لقاء مباشر، أو أن الفرص للتوصل إلى تسوية دبلوماسية قد استُنفدت.