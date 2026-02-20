خطوة غير مسبوقة: هذا ما يستعدّ ترامب لفعله!
-
20 February 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كشفت صحيفة "الغارديان" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس إنشاء قاعدة عسكرية في قطاع غزة تتسع لنحو خمسة آلاف عنصر، على مساحة تقارب 350 فداناً، وذلك استناداً إلى وثائق تعاقدية صادرة عن "مجلس السلام" اطّلعت عليها الصحيفة.
وبحسب التقرير، يُفترض أن تشكّل القاعدة مركز عمليات لقوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، وهي قوة متعددة الجنسيات ضمن هيكلية "مجلس السلام" الذي أُنشئ حديثاً لإدارة القطاع، ويرأسه ترامب ويشارك في قيادته جاريد كوشنر.
وتتضمن الخطط بناء موقع عسكري على مراحل، يمتد لاحقاً على مساحة تُقدّر بنحو 1400 متر طولاً و1100 متر عرضاً، ويضم أبراج مراقبة مدرعة، وملاجئ، وميداناً للأسلحة الخفيفة، ومستودعات للمعدات العسكرية، على أن يُطوّق بسياج من الأسلاك الشائكة.
وأشار التقرير إلى أن الموقع المقترح يقع في منطقة منبسطة جنوب غزة، وأن شركات إنشاءات دولية لديها خبرة في مناطق النزاع قامت بزيارة ميدانية للموقع ضمن مرحلة العروض التمهيدية.
ووفقاً للصحيفة، عرضت إندونيسيا إرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، التي كُلّفت بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي بتأمين حدود غزة، والحفاظ على الأمن الداخلي، وحماية المدنيين، ودعم تدريب قوات شرطة فلسطينية.
غير أن التقرير لفت إلى غموض يكتنف قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة الدولية في حال تجدد القتال أو وقوع هجمات، إضافة إلى عدم وضوح دورها في مسألة نزع سلاح حركة "حماس"، وهو شرط إسرائيلي للمضي في إعادة إعمار القطاع.
في المقابل، امتنع مسؤول في إدارة ترامب عن التعليق على تفاصيل العقد، مكتفياً بالقول إن "الرئيس أكد سابقاً أنه لن يكون هناك انتشار لقوات أميركية على الأرض"، مشيراً إلى أن الإدارة لن تناقش "وثائق مسرّبة".
-
Just in
-
12 :20
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات بين طهران وواشنطن قُدمًا والوصول لإطار مقبول لجميع الأطراف المعنية
-
12 :05
الكرملين: لن يكون هناك حوار بشأن اتفاق سلام مع اليابان التي تتخذ موقفًا عدائيًّا حيال روسيا
-
11 :50
"زلزال كبير"... راصد الزلازل الهولندي يحذر من جديد! (العربية) تتمة
-
11 :44
الحريري غادر بيروت إلى الإمارات العربية المتحدة
-
11 :42
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟ تتمة
-
11 :30
جهاز الأمن الأوكراني: أحبطنا مخططًا روسيًّا لاغتيال مسؤول في جهاز الاستخبارات الأوكرانية
-
-
Other stories
-
-
-
خطوة أخيرة قبل "ساعة الصفر".. ما هي؟!
-
"عزل الوزراء".. ماذا تفعل إسرائيل؟
-
تقرير يكشف إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش بسوريا
-
تحسبًا لضربة محتملة... مستشفيات إسرائيل تستعدّ!
-
بماذا يهدد ترامب إيران؟
-
الشرع يصدر عفوا عاما ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحقوق السوريين
-
وول ستريت جورنال: أميركا تبدأ سحب جميع قواتها من سوريا
-
بولندا تحثّ رعاياها على مغادرة إيران فورًا... "الفرصة قد تنتهي خلال ساعات"!
-
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار قوات الاحتلال بأنحاء متفرقة من غزة
-
انتقادات في العراق لاستغلال الجواهري في إعلان رمضاني
-
الجيش الإسرائيلي يفجر منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية
-
زلزال يضرب جنوب إيران
-
قائد «قسد»: لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ «الدمج»
-
تصعيد إسرائيلي جديد... سموتريتش يتعهد «تشجيع هجرة» الفلسطينيين
-
ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران؟!
-
توغل إسرائيلي في القنيطرة وإقامة حاجز وتفتيش منازل المدنيين
-
حصار يطبق على ترشيح المالكي
-
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل!
-
أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية
-
مسؤول أممي رفيع بعد زيارة غزة: المطلوب رؤية شاملة للتعافي بقيادة فلسطينية
-
-
Just in
-
12 :20
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات بين طهران وواشنطن قُدمًا والوصول لإطار مقبول لجميع الأطراف المعنية
-
12 :05
الكرملين: لن يكون هناك حوار بشأن اتفاق سلام مع اليابان التي تتخذ موقفًا عدائيًّا حيال روسيا
-
11 :50
"زلزال كبير"... راصد الزلازل الهولندي يحذر من جديد! (العربية) تتمة
-
11 :44
الحريري غادر بيروت إلى الإمارات العربية المتحدة
-
11 :42
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟ تتمة
-
11 :30
جهاز الأمن الأوكراني: أحبطنا مخططًا روسيًّا لاغتيال مسؤول في جهاز الاستخبارات الأوكرانية