كشف مسؤولون أميركيون أن هناك "خطوة أخيرة" ينتظر أن تحدث خلال أيام، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة هجومها العسكري المحتمل على إيران.



وحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن هذه الخطوة هي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" وسفنها الحربية المرافقة إلى المنطقة.



وقال مسؤولون مطلعون على الأمر إن الترسانة الأميركية التي يجري تجميعها منذ أسابيع تنتظر وصول هذه القطع، وذلك بعد أوامر بتحركها من منطقة البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط.

