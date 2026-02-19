بماذا يهدد ترامب إيران؟
-
19 February 2026
-
11 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستخدام قاعدة دييغو غارسيا العسكرية في أرخبيل تشاغوس بالمحيط الهندي، ومطار فيرفورد البريطاني، في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران.
ونشر ترمب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى الاستفادة من هذه المنشآت الاستراتيجية إذا قررت إيران عدم التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن الهدف هو صد أي هجوم محتمل من "نظام شديد الخطورة".
تكتسب جزيرة دييغو غارسيا أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تُعتبر بمثابة "حاملة طائرات لا تغرق"، كمنصة انطلاق للقاذفات الإستراتيجية الثقيلة مثل طائرات بي-52. ولا تقتصر وظيفتها على مهبط للطائرات، بل تشمل محطة تتبّع وإشارة فائقة الحساسية تمكّن الدول التي تستخدمها من ممارسة "السيادة الاستخباراتية".
وتستضيف القاعدة أنواعًا متعددة من القاذفات الشبح الأميركية، وتضم منشآت لوجستية وتسليح إستراتيجية مهمة، فضلًا عن دورها التنسيقي بين الأساطيل البحرية والجوية في منطقة تمتد من المحيط الهندي إلى بحري العرب والأحمر. واستخدمت القاعدة في انطلاق غارات جوية خلال عدة صراعات، بما في ذلك حرب الخليج الثانية (1990-1991)، والحرب الأميركية على أفغانستان عام 2001، والمرحلة الأولى من الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
واستهدفت ضربات طائرات "بي-2" الملقبة بالشبح، ثلاثة مواقع نووية بارزة في إيران، هي فوردو، نطنز وأصفهان في حزيران الماضي، انطلقت من دييغو غارسيا، ما يعكس خصوصية القاعدة بالنسبة لطهران. فهي الموقع الوحيد الذي يمكن للقاذفات الأميركية الانطلاق منه لضرب أهداف داخل إيران مع البقاء خارج مدى الصواريخ الإيرانية التقليدية.
وعلى الرغم من بعدها عن إيران بنحو 4 آلاف كيلومتر، سبق أن هدد مسؤولون عسكريون إيرانيون بضرب القاعدة، ما يبرز حساسيتها الاستراتيجية.
ووصف ترمب القاعدة بأنها "إستراتيجية للغاية"، داعيًا بريطانيا لعدم إعادة أرخبيل تشاغوس إلى جمهورية موريشيوس، معتبراً أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "يرتكب خطأ فادحًا" بتوقيع عقد إيجار على الجزر التي تضم القاعدة العسكرية.
يُذكر أن أرخبيل تشاغوس، الذي تسميه بريطانيا "إقليم المحيط الهندي البريطاني"، هو مجموعة جزر استراتيجية في المحيط الهندي، استعمرتها المملكة المتحدة عام 1814 وأجّرته للولايات المتحدة لإقامة قاعدة دييغو غارسيا. وفي 1965، فصلت بريطانيا جزيرة دييغو غارسيا عن بقية الأرخبيل وأبعدت نحو ألفي من سكانها قبل تقديمها للولايات المتحدة.
وفي 2019، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بريطانيا بإنهاء إدارتها لجزر تشاغوس وتسليمها لموريشيوس. وفي أيار 2025، وقّعت موريشيوس وبريطانيا اتفاقًا لنقل الجزر، مع تنظيم استخدام قاعدة دييغو غارسيا بعقد إيجار أميركي لمدة 99 عامًا، مع خيار تمديد 40 عامًا إضافيًا بعد انتهاء الفترة، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ بعد بسبب عدم استكمال المصادقة البرلمانية في كلا البلدين.
واعتبر ترمب أن التخلي البريطاني عن الجزيرة يمثل خطوة ضعف، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا تراقبان التطورات عن كثب، ووصف الأمر بأنه "حماقة كبرى"، مستشهدًا بأهمية الجزيرة للأمن القومي الأميركي.
(الديار)
-
Just in
-
14 :49
"عزل الوزراء".. ماذا تفعل إسرائيل؟ تتمة
-
14 :44
وسائل إعلام سورية: الجيش الإسرئيلي يقصف بالمدفعية المنطقة الواقعة بين رسم القبو وقرية المشيرفة في ريف القنيطرة الأوسط
-
14 :30
اجتماع طارىء... ودعوة للتظاهر يوم الخميس! تتمة
-
14 :07
تحسبًا لضربة محتملة... مستشفيات إسرائيل تستعدّ! تتمة
-
14 :06
تعليمات صارمة من جابر... ماذا جاء فيها؟ تتمة
-
14 :00
نواب يترشّحون للانتخابات النيابية المقبلة... مَن هم؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
تقرير يكشف إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش بسوريا
-
الشرع يصدر عفوا عاما ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحقوق السوريين
-
وول ستريت جورنال: أميركا تبدأ سحب جميع قواتها من سوريا
-
بولندا تحثّ رعاياها على مغادرة إيران فورًا... "الفرصة قد تنتهي خلال ساعات"!
-
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار قوات الاحتلال بأنحاء متفرقة من غزة
-
انتقادات في العراق لاستغلال الجواهري في إعلان رمضاني
-
الجيش الإسرائيلي يفجر منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية
-
زلزال يضرب جنوب إيران
-
قائد «قسد»: لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ «الدمج»
-
تصعيد إسرائيلي جديد... سموتريتش يتعهد «تشجيع هجرة» الفلسطينيين
-
ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران؟!
-
توغل إسرائيلي في القنيطرة وإقامة حاجز وتفتيش منازل المدنيين
-
حصار يطبق على ترشيح المالكي
-
دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل!
-
أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية
-
مسؤول أممي رفيع بعد زيارة غزة: المطلوب رؤية شاملة للتعافي بقيادة فلسطينية
-
كاتس يكشف عن مبادرة «درع إسرائيل» لتوسيع إنتاج الأسلحة محلياً
-
الرئيس التونسي يتهم “فلول المنظومة القديمة” بتأجيج الأوضاع في البلاد
-
الاحتلال يعتقل إمام الأقصى
-
عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق
-
-
Just in
-
14 :49
"عزل الوزراء".. ماذا تفعل إسرائيل؟ تتمة
-
14 :44
وسائل إعلام سورية: الجيش الإسرئيلي يقصف بالمدفعية المنطقة الواقعة بين رسم القبو وقرية المشيرفة في ريف القنيطرة الأوسط
-
14 :30
اجتماع طارىء... ودعوة للتظاهر يوم الخميس! تتمة
-
14 :07
تحسبًا لضربة محتملة... مستشفيات إسرائيل تستعدّ! تتمة
-
14 :06
تعليمات صارمة من جابر... ماذا جاء فيها؟ تتمة
-
14 :00
نواب يترشّحون للانتخابات النيابية المقبلة... مَن هم؟ تتمة