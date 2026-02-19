لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستخدام قاعدة دييغو غارسيا العسكرية في أرخبيل تشاغوس بالمحيط الهندي، ومطار فيرفورد البريطاني، في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران.

ونشر ترمب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى الاستفادة من هذه المنشآت الاستراتيجية إذا قررت إيران عدم التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن الهدف هو صد أي هجوم محتمل من "نظام شديد الخطورة".

تكتسب جزيرة دييغو غارسيا أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تُعتبر بمثابة "حاملة طائرات لا تغرق"، كمنصة انطلاق للقاذفات الإستراتيجية الثقيلة مثل طائرات بي-52. ولا تقتصر وظيفتها على مهبط للطائرات، بل تشمل محطة تتبّع وإشارة فائقة الحساسية تمكّن الدول التي تستخدمها من ممارسة "السيادة الاستخباراتية".

وتستضيف القاعدة أنواعًا متعددة من القاذفات الشبح الأميركية، وتضم منشآت لوجستية وتسليح إستراتيجية مهمة، فضلًا عن دورها التنسيقي بين الأساطيل البحرية والجوية في منطقة تمتد من المحيط الهندي إلى بحري العرب والأحمر. واستخدمت القاعدة في انطلاق غارات جوية خلال عدة صراعات، بما في ذلك حرب الخليج الثانية (1990-1991)، والحرب الأميركية على أفغانستان عام 2001، والمرحلة الأولى من الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

واستهدفت ضربات طائرات "بي-2" الملقبة بالشبح، ثلاثة مواقع نووية بارزة في إيران، هي فوردو، نطنز وأصفهان في حزيران الماضي، انطلقت من دييغو غارسيا، ما يعكس خصوصية القاعدة بالنسبة لطهران. فهي الموقع الوحيد الذي يمكن للقاذفات الأميركية الانطلاق منه لضرب أهداف داخل إيران مع البقاء خارج مدى الصواريخ الإيرانية التقليدية.

وعلى الرغم من بعدها عن إيران بنحو 4 آلاف كيلومتر، سبق أن هدد مسؤولون عسكريون إيرانيون بضرب القاعدة، ما يبرز حساسيتها الاستراتيجية.

ووصف ترمب القاعدة بأنها "إستراتيجية للغاية"، داعيًا بريطانيا لعدم إعادة أرخبيل تشاغوس إلى جمهورية موريشيوس، معتبراً أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "يرتكب خطأ فادحًا" بتوقيع عقد إيجار على الجزر التي تضم القاعدة العسكرية.

يُذكر أن أرخبيل تشاغوس، الذي تسميه بريطانيا "إقليم المحيط الهندي البريطاني"، هو مجموعة جزر استراتيجية في المحيط الهندي، استعمرتها المملكة المتحدة عام 1814 وأجّرته للولايات المتحدة لإقامة قاعدة دييغو غارسيا. وفي 1965، فصلت بريطانيا جزيرة دييغو غارسيا عن بقية الأرخبيل وأبعدت نحو ألفي من سكانها قبل تقديمها للولايات المتحدة.

وفي 2019، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بريطانيا بإنهاء إدارتها لجزر تشاغوس وتسليمها لموريشيوس. وفي أيار 2025، وقّعت موريشيوس وبريطانيا اتفاقًا لنقل الجزر، مع تنظيم استخدام قاعدة دييغو غارسيا بعقد إيجار أميركي لمدة 99 عامًا، مع خيار تمديد 40 عامًا إضافيًا بعد انتهاء الفترة، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ بعد بسبب عدم استكمال المصادقة البرلمانية في كلا البلدين.

واعتبر ترمب أن التخلي البريطاني عن الجزيرة يمثل خطوة ضعف، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا تراقبان التطورات عن كثب، ووصف الأمر بأنه "حماقة كبرى"، مستشهدًا بأهمية الجزيرة للأمن القومي الأميركي.

