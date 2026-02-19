بولندا تحثّ رعاياها على مغادرة إيران فورًا... "الفرصة قد تنتهي خلال ساعات"!
19 February 2026
source: tayyar.org
نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وزراء بولندا إنّه "على جميع البولنديين مغادرة إيران فورًا."
وأضافت: "فرصة إجلاء البولنديين من إيران قد تنتهي خلال ساعات."
-
11 :23
"رويترز" عن رئيس وزراء بولندا: على جميع البولنديين مغادرة إيران فوراً
11 :02
بيانٌ هامّ للأمن العام... هذا ما جاء فيه! تتمة
10 :54
وكالة تسنيم: إيران وروسيا تجريان تدريبات على تحرير سفينة مختطفة خلال المناورات البحرية المشتركة
10 :38
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان: أمطار غزيرة عائدة في هذا الموعد! تتمة
10 :31
قرار للجيش بضبط الشارع؟ تتمة
10 :15
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تسلّم رسالة من نظيره البرازيلي تتضمّن دعوة رسمية لزيارة البرازيل بهدف تعميق الشراكة بين البلدين
