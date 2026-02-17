Tayyar Article
مصر وفلسطين والأردن واليمن والكويت والبحرين تعلن أن غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
17 February 2026
1 hr ago
Just in
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة
18 :24
وزير الزراعة زار "الريجي" تتمة
18 :20
التوم: حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ! تتمة
18 :05
عون: بالإذن من “أفواج الطناجر” وأولاد “الهيلا هو”... تتمة
17 :47
عراقجي: طهران توصلت مع واشنطن إلى "مبادئ توجيهية" لنص اتفاق تتمة
