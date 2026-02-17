weather logo
مصر وفلسطين والأردن واليمن والكويت والبحرين تعلن أن غداً الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

  • 17 February 2026
  • 1 hr ago
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in