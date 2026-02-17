living cost indicators
دول لن تقدر على رؤية هلال رمضان اليوم... ماذا عن لبنان؟

17
FEBRUARY
2026
يستحيل رؤية هلال رمضان اليوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان ما يعني تعذر بدء الصيام غدا الأربعاء، ليُعتبر غدا يوما متمما لشهر شعبان في الدول التي تعتمد الرؤية المحلية أو الإقليمية.

وأعلن عن ذلك مركز الفلك الدولي في منشور توضيحي ومفصل على حسابه في منصة إكس" مرفقا صورا وجداول بأسماء الدول والمدن التي يستحيل فيها رؤية الهلال اليوم فضلا عن الدول والمدن التي من غير الممكن رؤية الهلال فيها اليوم 17 شباط أيضا.

واعتمد المركز في تحديده هذا على حسابات فلكية دقيقة، خاصةً ما يتعلق بـ"مكوث حافة القمر السفلية" بعد غروب الشمس، حيث أوضح أن الهلال، إن وُجد، يظهر عند الحافة السفلى من قرص القمر.

ولذا، وفي الحالات التي يغيب فيها القمر متزامنا مع الشمس أو قريبا منها، يتم اعتماد توقيت غروب الحافة السفلى وليس العليا، لضمان دقة التقييم الفلكي لرؤية الهلال.

وشملت قائمة المناطق التي تستحيل فيها رؤية الهلال مساء الثلاثاء عواصم ومدن رئيسية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأميركا، وهي: في منطقة الخليج والشرق الأوسط:

الرياض، أبو ظبي، الدوحة، المنامة، الكويت، مسقط، بغداد، عمان، القدس، دمشق، بيروت.

في شمال أفريقيا واليمن: القاهرة، الخرطوم، طرابلس، تونس، الجزائر العاصمة، صنعاء، وجيزان.

في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا: كابل (أفغانستان)، وجاكرتا (إندونيسيا). في أوروبا وأميركا الشمالية:

أمستردام (هولندا)، برلين (ألمانيا)، واشنطن العاصمة، دالاس (تكساس)، وهونولولو (هاواي).

ونوّه المركز إلى أن الجداول المنشورة تُعنى بالدول التي يوافق فيها يوم الثلاثاء اليوم 29 شعبان، مُستبعدا الدول التي لا يزال تاريخها يوافق 28 شعبان في ذلك اليوم، مثل: باكستان، بنغلادش، إيران، المغرب، وموريتانيا، حيث تختلف بدايات الأشهر الهجرية فيها حسب اعتماد كل دولة للمعايير الفلكية أو الرؤية الشرعية.

وبناء على هذه المعطيات الفلكية الموثقة، يُتوقع أن تعلن غالبية الدول المذكورة يوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان، على أن يبدأ شهر رمضان المبارك بعد ثبوت الرؤية في الليلة التالية، وفقا للاعتبارات الشرعية والفنية المعتمدة في كل بلد.

روسيا اليوم
