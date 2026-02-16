living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملف أمني يهزّ إسرائيل..!

16
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن السلطات وجّهت اتهامات إلى مواطن إسرائيلي يُشتبه في قيامه بجمع معلومات استخباراتية عن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك بعد اعتقاله وخضوعه للتحقيق خلال الأسابيع الماضية.

ووفق التقارير، أظهرت نتائج الاستجواب الذي أجرته الأجهزة الأمنية، ومن بينها الشاباك، أنّ المشتبه به كان على تواصل مع مصدر أجنبي تُرجّح الجهات الأمنية أنه عنصر استخباراتي إيراني، وأنه تلقّى مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام مختلفة، من بينها جمع معلومات وُصفت بأنها تمسّ أمن الدولة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول طبيعة المعلومات التي جُمعت أو المدة الزمنية للنشاط المنسوب إليه، فيما أُحيل الملف إلى القضاء للنظر فيه.

وفي السياق، تشير التقارير إلى تصاعد ظاهرة التجسس المتبادل بين إيران وإسرائيل خلال العامين الماضيين، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى افتتاح جناح خاص في سجن دامون للمتهمين بقضايا أمنية مشابهة، في حين لم تُسجّل حتى الآن سوى إدانة واحدة نهائية، مع بقاء بقية الملفات قيد المحاكمة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout