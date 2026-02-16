ملف أمني يهزّ إسرائيل..!

A + A -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن السلطات وجّهت اتهامات إلى مواطن إسرائيلي يُشتبه في قيامه بجمع معلومات استخباراتية عن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك بعد اعتقاله وخضوعه للتحقيق خلال الأسابيع الماضية.ووفق التقارير، أظهرت نتائج الاستجواب الذي أجرته الأجهزة الأمنية، ومن بينها الشاباك، أنّ المشتبه به كان على تواصل مع مصدر أجنبي تُرجّح الجهات الأمنية أنه عنصر استخباراتي إيراني، وأنه تلقّى مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام مختلفة، من بينها جمع معلومات وُصفت بأنها تمسّ أمن الدولة.ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول طبيعة المعلومات التي جُمعت أو المدة الزمنية للنشاط المنسوب إليه، فيما أُحيل الملف إلى القضاء للنظر فيه.وفي السياق، تشير التقارير إلى تصاعد ظاهرة التجسس المتبادل بين إيران وإسرائيل خلال العامين الماضيين، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى افتتاح جناح خاص في سجن دامون للمتهمين بقضايا أمنية مشابهة، في حين لم تُسجّل حتى الآن سوى إدانة واحدة نهائية، مع بقاء بقية الملفات قيد المحاكمة.