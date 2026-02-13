تركيا تتهم البرلمان الأوروبي بتبني قرارات مُغرضة

A + A -

اتهمت تركيا الجمعة البرلمان الأوروبي بـ"التدخل" في شؤونها وبتبني قرارات "مغرضة" على خلفية تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس، على نصين يدعوان الجهات الفاعلة الإقليمية، وبخاصة أنقرة، إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا سواء عبر تنفيذ أعمال عسكرية أو دعم جماعات مسلحة.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "يتجاهل القرار المتعلق بالوضع في شمال شرقي سوريا دور تركيا في تعافي البلاد واستقرارها".



أضافت: "ننصح للبرلمان الأوروبي ببذل مزيد من الجهد لفهم الواقع على الأرض وتطلعات سوريا والشعب السوري، بدلا من تبني قرارات خاطئة ومغرضة".



ووجّه أعضاء البرلمان الأوروبي هذا النداء إلى الجهات الفاعلة الإقليمية الخميس، منددين بالعنف المرتكب بحق المدنيين في شمال شرق سوريا.



كذلك ردّت تركيا على قرار للبرلمان الأوروبي في شأن "عمليات طرد موجهة" تنفذها أنقرة بحق مسيحيين وصحافيين أجانب، واصفة إياها بـ"ادعاءات لا أساس لها".



وقالت الخارجية التركية: "لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في الإجراءات القضائية السارية في بلادنا".



ودعمت السلطات التركية المقربة من القيادة السورية الجديدة عملياتها العسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا.



واضطرت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، ذات الأغلبية الكردية، والتي شكلت رأس حربة في قتال تنظيم الدول الاسلامية، إلى الانسحاب بضغط من دمشق من مساحات شاسعة في شمال وشمال شرق سوريا.

ونص اتفاق بين السلطات السورية وقوات سوريا الديموقراطية على دمج القوات الكردية في الجيش السوري، ما بدد آمال الأكراد في الحكم الذاتي.