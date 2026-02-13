living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العالم على موعد مع كسوف الثلاثاء.. وتحذير "لا تنظروا إلى الشمس"

13
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس كلياً أو جزئياً عن مناطق معينة على سطح الأرض.

وحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، سيكون موعد كسوف الشمس 2026 يوم الثلاثاء 17 فبراير.

كسوف حلقي
حيث ستشهد السماء كسوفاً حلقياً للشمس وهو نوع من الكسوف لا يحجب فيه القمر قرص الشمس بالكامل بل يترك حافة مضيئة تحيط به وهو ما يعرف بظاهرة "الحلقة النارية"، وذلك عند ذروة الحدث.

فيما يعتبر هذا النوع من الكسوف أقل شيوعاً من الكسوف الجزئي ويحظى بمتابعة واسعة نظراً لطبيعته البصرية المميزة وأهميته العلمية.

اختلاف أوقات ذروة الكسوف
ووفقاً لبيان المعهد، فسيمر مسار الكسوف الحلقي عبر عدد من المناطق على مستوى العالم في حين ستشهد دول أخرى كسوفاً جزئياً بنسب متفاوتة.

في حين تختلف أوقات ذروة الكسوف من منطقة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل نسب الرؤية داخل مصر والتوقيتات الدقيقة.

نظارات مخصصة
وجدد المعهد تحذيراته من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف دون استخدام وسائل حماية معتمدة، مؤكداً أن النظارات الشمسية التقليدية لا توفر الحماية الكافية للعين، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية الجمعة.

كما شدد على ضرورة استخدام نظارات مخصصة لرصد الكسوف أو اللجوء إلى وسائل المشاهدة غير المباشرة مثل تقنيات الإسقاط الآمن، لتفادي أي أضرار محتملة على شبكية العين.

إلى ذلك أكد أنه سيصدر بيانات تفصيلية خلال الفترة المقبلة تتضمن نسب مشاهدة الكسوف داخل المحافظات المصرية وأفضل أوقات المتابعة، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة يتم تداولها عبر المنصات الإلكترونية.

يشار إلى أن الكسوف الحلقي يمثل فرصة مهمة للباحثين لدراسة طبقات الغلاف الجوي الشمسي وحركة الأجرام السماوية بدقة أكبر، كما يجذب اهتمام هواة الفلك ومحبي متابعة الظواهر الكونية خاصة بعد الإعلان الرسمي عن موعده.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout