living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيران تُحذّر: أي هجوم سيكون بداية حرب واسعة!

11
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر الأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني من أنّ "أي هجوم على إيران، مهما كان محدودًا، سيكون ذلك بمثابة بداية حرب واسعة في المنطقة"، مؤكّدًا أنّها "ستُؤثّر على إمدادات الطاقة وعلى حياة الشعوب في العالم.

وصرّح قادة القوّات المسلّحة، في مناسبات مختلفة، أنّ "أي اعتداء عسكري على إيران، ولو محدودًا، يُعدّ بمثابة حرب، وليست حربًا يُمكن أن تقتصر على مناطق جغرافية محدودة، وليست مجرّد مواجهة بين طرفَيْن فقط".

وفي السياق، لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى أنّ "المحادثات التي قام بها مع كبار المسؤولين العُمانيّين كانت مثمرة للغاية".

وأوضح لاريجاني، قُبيل مغادرتِه مسقط إلى الدوحة، أنّ المفاوضات مع الولايات المتّحدة كانت "جيّدة نسبيًّا"، مشيرًا إلى أنّ "واشنطن تسعى لدفع هذه المحادثات باتّجاه التوصُّل إلى حلّ".

وأشار إلى أنّه "من المُبكر إصدار حكم كامل استنادًا إلى جلسة واحدة من المفاوضات"، داعيًا إلى "متابعة المسار في جولاته المقبلة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout