إيران تُحذّر: أي هجوم سيكون بداية حرب واسعة!

حذّر الأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني من أنّ "أي هجوم على إيران، مهما كان محدودًا، سيكون ذلك بمثابة بداية حرب واسعة في المنطقة"، مؤكّدًا أنّها "ستُؤثّر على إمدادات الطاقة وعلى حياة الشعوب في العالم.

وصرّح قادة القوّات المسلّحة، في مناسبات مختلفة، أنّ "أي اعتداء عسكري على إيران، ولو محدودًا، يُعدّ بمثابة حرب، وليست حربًا يُمكن أن تقتصر على مناطق جغرافية محدودة، وليست مجرّد مواجهة بين طرفَيْن فقط".

وفي السياق، لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى أنّ "المحادثات التي قام بها مع كبار المسؤولين العُمانيّين كانت مثمرة للغاية".

وأوضح لاريجاني، قُبيل مغادرتِه مسقط إلى الدوحة، أنّ المفاوضات مع الولايات المتّحدة كانت "جيّدة نسبيًّا"، مشيرًا إلى أنّ "واشنطن تسعى لدفع هذه المحادثات باتّجاه التوصُّل إلى حلّ".

وأشار إلى أنّه "من المُبكر إصدار حكم كامل استنادًا إلى جلسة واحدة من المفاوضات"، داعيًا إلى "متابعة المسار في جولاته المقبلة".