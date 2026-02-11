إنزال صحافي من طائرة نتنياهو قبيل الإقلاع.. فمن هو؟

A + A -

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من "الجهات التي يتواصل معها".

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاما، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة "لأسباب أمنية"، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت.

