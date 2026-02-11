living cost indicators
اختفى منذ أسبوعين... أين هو رئيس هذه الدولة؟!

11
FEBRUARY
2026
يواصل رئيس طاجكستان إمام علي رحمن، الغياب عن الأنظار، بعد أسبوعين على آخر ظهور علني له.

وهذا الغياب ليس معتادا في طاجكستان، حيث تحظى نشاطات الرئيس، البالغ من العمر 73 عاما، بتغطية شبه يومية من الصحافة الخاضعة لرقابة صارمة.

وحاولت السلطات تبديد الشكوك، حيث أعلنت أن الرئيس سيشارك في أنشطة عدة "في الأيام المقبلة"، علما أن جدول نشاطاته لا يُنشر مسبقا في العادة.

ويعود الفيديو الأخير الذي ظهر فيه إلى يوم 28 كانون الثاني، وكان يومها في اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية.

والاثنين، أثار فيديو نُشر على الحسابات الرسمية للرئيس بعنوان "الأطفال يُخلّدون ذكرى آبائهم إن ربّيناهم جيدا" تساؤلات حول صحته.

وأمس الثلاثاء، بدأت القناة الأولى إذاعة أغان ذات ألحان حزينة، وبثت صورة للرئيس لإمام علي رحمن على خلفية سوداء كتب عليها "رجل سلالة الشمس"، واستمرّ بث هذه المقاطع اليوم الأربعاء.

