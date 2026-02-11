ترتعد خوفاً... صورة طفلة يتيمة تهز مواقع التواصل!

A + A -

أنقذت السلطات المصرية طفلة يتيمة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك بعد انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الصورة طفلة صغيرة ترتعد خوفاً وتطلب المساعدة من خلف بوابة حديدية، بعد تعرضها لسوء معاملة واحتجاز قسري، ما أثار موجة تعاطف واسعة. معها

وتلقت الإدارة العامة للأزمات والكوارث بدمياط بلاغاً بوجود الطفلة "جنى" داخل منزل مغلق.

وأفاد شهود عيان بأن خال الطفلة تركها وحيدة لفترات طويلة دون رعاية.

من جانبه، تدخل محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي ونائبته، وشكلا لجنة لإنقاذ الطفلة. بالتنسيق مع مركز شرطة كفر سعد، عاينت اللجنة الموقع وتأكدت من صحة البلاغ.

وأصدرت النيابة العامة قراراً بندب الطب الشرعي للكشف على الطفلة، وأمرت بإيداعها مؤسسة البنات بدمياط.