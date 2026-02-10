"أولاً وقبل كل شيء".. هذا ما سيقوله نتنياهو لترامب؟ ​

A + A -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مباحثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستتركز حول المفاوضات مع إيران".

وأضاف نتنياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي ترامب: "في هذه الزيارة سنناقش مجموعة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع أولا وقبل كل شيء المفاوضات مع إيران. سأعرض على الرئيس وجهات نظرنا بشأن المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها هذه المفاوضات".

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من محادثات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان الأسبوع الماضي، يُتوقع أن تليها جولة أخرى.