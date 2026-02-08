ثلاث هزّات قويّة خلال دقيقة واحدة!

A + A -

وقعت 3 هزات أرضية متتالية في ولاية بالكسير غرب تركيا في منطقة "صينديرغي"، وهي منطقة نشطة زلزالياً.​

وفي تفاصيل الهزات:

الهزة الأولى: الساعة 09:41 صباحًا، قوة 3.5 درجة ريختر، عمق 8.13 كم.​

الهزة الثانية: بعد 10 ثوانٍ، قوة 4.1 درجة، عمق 6.84 كم.​

الهزة الثالثة: بعد 10 ثوان أخرىٍ، قوة 4 درجات، عمق 7.87 كم.​

ووفق وسائل إعلام تركية لم يبلغ عن خسائر في الأرواح أو أضرار حتى الآن، رغم حالة الذعر الموقتة بين السكان، فيما تواصل إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) المراقبة الميدانية.

وكانت المنطقة تعرضت سابقًا لزلازل أقوى (6.1 درجة في آب وتشرين الأول 2025)، مما يجعلها تحت الترقب المستمرّ.