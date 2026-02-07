مفاجأة مسقط: ماذا حصل مع عراقجي؟

A + A -

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "خلال المفاوضات النّوويّة بين الولايات المتحدة الأميركيّة وإيران، الّتي استمرّت عدّة ساعات في سلطنة عُمان، التقى مستشارًا الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، ​ستيف ويتكوف​ و​جاريد كوشنر​، مباشرةً بوزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​"، وفقًا لمصدرَين مطّلعين على الاجتماع.

وأشار الموقع إلى أنّ هذه تُعدّ أولى المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ حرب الـ12 يومًا الّتي اندلعت في حزيران الماضي. وتأتي هذه المحادثات في ظلّ حشد عسكري أميركي ضخم في الخليج، ومع تحذير ترامب من إمكانيّة اللّجوء إلى العمل العسكري إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق سريعًا.