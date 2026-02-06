أمرٌ "يهدد المحادثات النووية".. مصدر دبلوماسي إيرانيّ يتحدث!

A + A -

قال مصدر دبلوماسي إيراني، اليوم الجمعة، إن "وجود مسؤولين عسكريين من القيادة المركزية الأميركية، أو أي قيادة عسكرية إقليمية أخرى، قد يهدد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران وأميركا في عُمان".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن وفد الولايات المتحدة في المفاوضات الأميركية الإيرانية التي تشهدها مسقط، يضم الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن مشاركة مسؤولي وزارة الدفاع، في المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى ليست أمراً معتاداً، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوفد قادة عسكريين كباراً للمشاركة في المفاوضات خلال فترة رئاسته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الخميس، إن "الرئيس ترامب يريد أن يرى ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في محادثات، اليوم الجمعة"، لكنها حذرت من أن لدى ترامب العديد من الخيارات المتاحة له إلى جانب الدبلوماسية.

وبدوره، قال الدبلوماسي الأميركي السابق والمفاوض النووي مع إيران، آلان آير: "هذا هو أخطر وقت في العلاقات الثنائية خلال أكثر من 40 عاماً قضيتها في متابعة إيران. إن العواقب المحتملة لأي خطوة خاطئة جسيمة للغاية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، تطالب طهران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم، وكبح برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها للحلفاء الإقليميين. وقد صرحت إيران بأنها مستعدة لمناقشة برنامجها النووي فقط.