أدرعي ينذر في غزّة من جديد..!

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

"إنذار عاجل إلى سكان حي الزيتون وتحديدًا في مفرق شارعيْ أم المون والمعمداني البرية في المبنى المحدد بالأحمر والسكان المتواجدين على مقربة منه

️سيهاجم جيش الدفاع المبنى على المدى الزمني القريب وذلك نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية تابعة لحماس داخله أو قريبًا منه

️من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 100 متر."