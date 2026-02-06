"تحذير أمني"... واشنطن تدعو مواطنيها الى مغادرة طهران فورًا!

A + A -

طلبت السفارة الأميركية "الافتراضية " في طهران من مواطنيها مغادرة إيران بشكل فوري.

وفي "تحذير أمني" نشر اليوم، أوردته "روسيا اليوم"، حثت السفارة المواطنين الأميركيين على "مغادرة إيران الآن"، وتحضير خطط للخروج منها لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية.

وحذر البيان "المواطنين الأميركيين المتواجدين في إيران من مخاطر استمرار الإجراءات الأمنية المشددة، وإغلاق الطرق، وتعطيل وسائل النقل العام، وحجب الإنترنت ومواصلة الحكومة الإيرانية تقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والثابتة والإنترنت الوطنية، وتقليص أو إلغاء شركات الطيران الرحلات الجوية من وإلى إيران".

وقال البيان إنه "ينبغي على المواطنين الأميركيين توقع استمرار انقطاعات الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة، وإذا كان ذلك آمنا، فعليهم التفكير في مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا".