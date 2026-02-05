living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التنازلات "تعقّد" حبل التفاوض.. ونتنياهو يترصد "على الكوع"!

5
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منير الربيع: المدن -

من السير على حبل مشدود، إلى الدخول في حقل ألغام قابل للتفجر أي لحظة، انتقلت المفاوضات الأميركية الإيرانية. كل من الجانبين حاول شد الحبل إليه، حتى وصل الى حد الانقطاع وانهيار المفاوضات التي لا يريد لها أحد أن تنهار سوى إسرائيل. من الأساس كان الجميع يتعاطى مع المفاوضات بخفر، بسبب التباعد في الطروحات. أصرت أميركا على التفاوض حول الملفات كلها بشكل كامل، من النووي الى الصواريخ البالستية، الى النفوذ الإقليمي وانهاء دعم الحلفاء، إلى تغيير وجهة النظام او من داخله وصولاً لملف الغاز والنفط. أما إيران فتريد حصر المفاوضات بالملف النووي فقط، وهو ما لا توافق واشنطن عليه في ظل الحشد العسكري الضخم في المنطقة.

لا أحد يمتلك معلومة أو جواً أو تقديراً حول ما يمكن أن يحصل، وعلى الرغم من نجاح المساعي الدولية والعربية لإنقاذ المفاوضات، لا يمكن لأي جهة أن تتوقع نجاحها أو فشلها والوصول الى حرب محتومة. ولا أحد قادر على التنبؤ بما إذا كانت الحرب ستقع أم ستنجح المنطقة بتفاديها. على الخيط المشدود حاولت ايران السير لنقل المفاوضات من تركيا إلى سلطنة عمان، أي العودة الى المسار القديم، وهو ما رفضته الولايات المتحدة، لكنها عادت وقبلت به.

بالتزامن ارتفع منسوب الضغط الإسرائيلي على الأميركيين للاتجاه نحو العمل العسكري، استناداً إلى الخرائط التي قدمها بنيامين نتنياهو لستيف ويتكوف. حتى أن إسرائيل تحاول الحصول على ضوء أخضر أميركي لتنفيذ ضربات ضد البرنامج الصاروخي الإيراني وتدميره. السيناريوهات كثيرة، خصوصاً في حال وجد الأميركيون تعثراً في مسار التفاوض مع طهران، وهو ما قد تستغله إسرائيل لتنفيذ عملياتها الأمنية أو العسكرية وبعدها استدراج الأميركيين إلى المعركة.

اعتراضات على الدور التركي

إسرائيل مارست ضغوطاً كبيرة لمنع انعقاد التفاوض في تركيا، خصوصاً أن أنقرة عرضت نقل المخزون المخصب بدرجة عالية من اليورانيوم إلى الأراضي التركية، وهو ما يستحيل أن توافق عليه تل أبيب، التي تسعى إلى الحدّ من أي دور تركي على مستوى الإقليم. كذلك، وبحسب بعض المعطيات، فإن هناك اتجاهات داخل الإدارة الأميركية تعارض أن يتم تلزيم تركيا الملف الإيراني أيضاً، خصوصاً في ظل الدور الذي تلعبه في سوريا، وغزة وبين روسيا وأوكرانيا، ما يعني وجود اعتراضات داخل الإدارة الأميركية على توسيع الدور التركي في المنطقة.

إيران تفضّل عُمان

في المقابل، فإن إيران دفعت نحو عمان لأنها لا تريد التخلي عن دورها، وهي تعتبر أن سلطنة عمان هي قناة التفاوض الأساسية. كما أن طهران تنظر إلى دور مسقط بوصفه محصوراً بالجانب التفاوضي فقط، وليس لديها طموحات للعب دور إقليمي، بخلاف تركيا التي قد تراكم على كل هذه المسارات لتوسيع دورها ونفوذها. كذلك، فإن إيران تريد العودة إلى النقطة التي توقفت المفاوضات عندها قبل الضربات في حزيران الماضي. وعلى الرغم من سعي إيران للاستفادة من موقف الدول العربية المساعد لتجنب الحرب، لكنها تريد من خلال حصر التفاوض في عُمان هو أن يكون الاتفاق مع الأميركيين فقط وليس مع أي دولة أخرى، لأن ذلك سيؤدي إلى توسيع نطاق المطالب الإقليمية. يُذكر أن إيران كانت في العام 2015 تعارض دخول أي دولة إقليمية إلى مسار المفاوضات حول الاتفاق النووي.

... والصواريخ البالستية؟

إيران لا تزال غير مقتنعة بمسألة طرح ملف الصواريخ البالستية على الطاولة. ويعتبر الإيرانيون أنه بمجرد الدخول إلى طاولة مفاوضات في تركيا، وبحضور دول عربية وإسلامية، فإن حجم المطالب سيتوسع أكثر، لا سيما أن دول الخليج، وقبيل الاتفاق النووي السابق في العام 2015، عرضت أن تشمل المفاوضات ملف الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي، وهذا ما لا تريد طهران البحث به حالياً، أو قبل الوصول إلى تفاهمات حول الملف النووي بالحد الأدنى.

في السياق، تكشف مصادر ديبلوماسية عن حصول تنسيق بين السعودية وتركيا وقطر ومصر لإنجاح المفاوضات، ودعم مسارها، ولو كانت متدرجة؛ أي أن تبدأ بمناقشة الملف النووي، وبعد الوصول إلى تفاهمات بشأنه، يتم البحث في الملفات الأخرى، ومن بينها الصواريخ البالستية، ونفوذ إيران في المنطقة، ومن ضمنها الصواريخ التي لا تزال بحوزة حزب الله في لبنان.

عملية سريعة

أمام كل هذه الوقائع، هناك من يبدي خشيته من أن يكون قرار الحرب متخذاً، وتأجيل تنفيذ العملية العسكرية يرتبط بانتظار الجهوزية الكاملة للقوى الأميركية، بشكل تكون جاهزة لأي تطور دراماتيكي قد يحصل. وكي تتمكن القوات الأميركية من التجاوب مع هذه التطورات، فليس من مصلحة واشنطن حصول انهيار أو فوضى في إيران، كما أنها لا تريد الدخول في حرب طويلة، بل هناك تصميم على عملية عسكرية سريعة تؤدي إلى تغيير الوقائع. هنا ثمة من يستصعب إمكانية تقديم إيران للتنازلات الكبيرة التي يريدها ترامب، وهو بدوره لن يكون قادراً على تقديم أي تنازل لمصلحتها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout