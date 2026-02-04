بعد اغتيال سيف الإسلام.. من بقي من عائلة معمر القذافي؟

A + A -

أعاد اغتيال سيف الإسلام القذافي إلى الواجهة ملف عائلة العقيد الراحل معمر القذافي، التي تشتت شملها بسقوط النظام عام 2011 وتحولت إلى أبرز الملفات التي تثير الجدل في ليبيا، بعدما لعبت أدواراً مهمة في الحكم.وبرز اسم سيف الإسلام كأكثر شخصيات العائلة إثارة للجدل بعد الثورة، إذ كان ينظر إليه باعتباره الخليفة المحتمل لوالده، وأحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، بدعم من أنصار النظام السابق.غير أن هذا المسار انتهى بشكل مفاجئ، عقب الإعلان عن اغتياله، مساء أمس الثلاثاء، من قبل مسلحين مجهولين اقتحموا منزله في الزنتان.ليلتحق سيف الإسلام بإخوته الثلاثة المعتصم بالله، وسيف العرب، وخميس، الذين قتلوا خلال الثورة عام 2011، بينما تشتت بقية أفراد العائلة خارج البلاد.محمد وهانيبال والساعديإذ لجأ محمد، الابن الوحيد من زواج معمر القذافي الأول، إلى الجزائر المجاورة في 2011، قبل أن يحصل على اللجوء في سلطنة عمان إلى جانب أخته عائشة.أما هانيبال، الذي أطلق سراحه القضاء اللبناني مؤخراً، بعد 10 سنوات من احتجازه في السجن، على خلفية اتهامه بكتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، فيتواجد في مكان غير معلوم.في حين يرجح تواجد الساعدي، الذي أفرجت عنه السلطات الليبية في سبتمبر 2021، بعد نحو 7 سنوات أمضاها في السجن بتهمة القتل العمد، في تركيا.أتى اغتيال سيف الإسلام بينما يستعد الليبيون للاحتفال بعد أسبوعين بالذكرى الـ15 لاندلاع ثورة فبراير، التي أنهت 4 عقود من حكم معمر القذافي.غير أن إرث تلك المرحلة لا يزال يلقي بظلاله على المشهد الليبي حتى اليوم.