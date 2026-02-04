living cost indicators
قبل يوم من مقتله.. تفاصيل آخر رسالة بصوت سيف الإسلام القذافي

نشر أحمد القذافي، آخر رسالة صوتية تلقّاها من ابن عمّه سيف الإسلام القذافي، قبل يوم واحد من مقتله، عبّر من خلالها عن قلقه وانزعاجه من التدخلات الخارجية في شؤون بلاده، ومحاولات دول أجنبية تسيير شؤونها.

وبدا سيف القذافي في الرسالة متحفظاً ومنزعجاً ومستاءً ممّا آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في بلاده، كما حمل صوته نبرة غضب واضحة، حيث انتقد تدخل أطراف خارجية في توجيه مسار الأحداث داخل ليبيا وتحكمّها في كل شيء في البلاد، على حساب تضحيات ومصالح ومطالب الليبيين.

فتح تحقيق
في الأثناء، لا تزال ملابسات مقتل سيف الإسلام القذافي غامضة، في ظلّ غياب التوضيحات الرسمية حول ما جرى، حيث نفت قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية أي علاقة لها، بينما أعلن فريقه السياسي، أن الحادثة وقعت ظهر الثلاثاء، على يد 4 مسلّحين ملثمين، اقتحموا مقرّ إقامته بعد إطفاء كاميرات المراقبة، وقاموا بتنفيذ عملية اغتياله.

ولا تزال القضية تثير جدلًا واسعاً في الأوساط الليبية، وسط مطالب بضرورة فتح تحقيق للكشف عن الجهة المنفذّة لعملية الاغتيال.
{{article.title}}
