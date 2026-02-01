فتح معبر رفح ودخول شاحنات مساعدات إماراتية إلى غزة

A + A -

نباشر قوات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح ابتداء من اليوم في الاتجاهين للأفراد فقط.

لكن الدخول والخروج "سيسمح بهما بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي"، على ما ذكرت "سكاي نيوز عربية ".

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص المسموح لهم بالعبور، وما إذا كان سيسمح بدخول الراغبين في العودة إلى قطاع غزة، الذي صار معظم سكانه نازحين يعيشون وسط الأنقاض في ظل شح المياه والغذاء والدواء.

ورصدت "سكاي نيوز عربية" معبر رفح بشكل تجريبي، صباح الأحد، ودخول شاحنات مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة.