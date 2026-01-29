living cost indicators
جمع المليارات وفر.. القبض على رجل أعمال شهير

29
JANUARY
2026
ألقت قوات الانتربول الدولي القبض على رجل أعمال مصري شهير وصاحب إحدى شركات السيارات المعروفة، وذلك بعد إدانته بالسجن 35 عاما، بتهمة النصب وجمع المليارات من المصريين.

وتعود الواقعة إلى مايو الماضي حيث شهدت منصات التواصل في مصر ضجة واسعة، بعد أنباء عن هروب رجل أعمال شهير وبحوزته 2 مليار جنيه من أموال ضحاياه.

جمع نحو 2 مليار جنيه
فيما كشف عدد من الضحايا أن رجل الأعمال، هرب بعدما جمع منهم نحو 2 مليار جنيه، بزعم شراء سيارات من الخارج عن طريق شركته، لكنه جمع الأموال وفر هاربا دون شراء السيارات المطلوبة.

كما تبين أن شركة الرجل روجت لحملة دعائية كبيرة استهدفت استيراد سيارات حديثة الصنع من الخارج للراغبين، وجمعت ملايين الجنيهات كمقدمات من المواطنين.

لكن بعد عدة أشهر فوجئوا بمماطلة الشركة في تسليم السيارات أو إعادة أموالهم، ما دفعهم إلى التقدم بشكاوى إلى الجهات المختصة خاصة بعدما علموا بهروب رجل الأعمال خارج البلاد.

كماكشف المتضررون أن الشركة أغلقت أبوابها، وأن صاحبها فر إلى الخارج، مشيرين إلى أن السيارات التي كان يُفترض شراؤها لم يتم طلبها أساساً.
العربية
