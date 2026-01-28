تحذير ناري من ترامب لطهران: الهجوم المقبل سيكون “أسوأ بكثير”!

A + A -

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلنا أن أسطولاً عسكرياً أميركياً ضخماً يتجه بسرعة نحو المنطقة، في رسالة واضحة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” الأربعاء، إن “أسطولاً ضخماً يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة”، مضيفا أن هذا الأسطول “أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا”.

وحرص ترامب على إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، معربا عن أمله في أن “تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات”.

كما حذّر ترامب من أن أي هجوم أميركي قادم على إيران سيكون “أسوأ بكثير” وقال: “كما قلت لإيران من قبل، أبرموا اتفاقا! لم يفعلوا، وكانت هناك “عملية مطرقة منتصف الليل”، التي أدت إلى دمار هائل لإيران. الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير! لا تسمحوا بتكرار ذلك. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر”.