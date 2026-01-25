الأونروا: غزة أخطر مكان في العالم على الصحافيين

A + A -

قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 230 صحفيا في قطاع غزة.وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، أضاف لازاريني في بيانٍ، أن منع دخول الصحفيين إلى غزة يعزز حملات التضليل والسرديات المتطرفة، وقال إن "الصحفيين الفلسطينيين بمثابة عيوننا وآذاننا في تغطية فظائع الحرب على غزة، ونقلوا صورة إنسانية مؤثرة عن آثارها، وعملوا ببسالة وشجاعة رغم كل الصعاب".وأشار إلى أن الصحفيين عملوا جنبا إلى جنب مع العاملين في المجال الإنساني، مضيفا أن منع الصحفيين من دخول غزة يهدف إلى التشكيك في البيانات المباشرة، وشهادات المنظمات الإنسانية الدولية، فضلا عن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.