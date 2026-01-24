زلزال جديد ضرب تركيا!

A + A -

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، قضاء صندرغي التابع لولاية باليكسير غرب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في تقرير صادر عنها، بأنّ الزلزال وقع على عمق 11.04 كيلومترًا تحت سطح الأرض، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، ومشيرة إلى استمرار عمليات المسح الميداني.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، في منشور عبر منصة "إن سوشيال" التركية، إنّ الفرق المعنية باشرت فورًا إجراء مسح ميداني لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية.

يُذكر أنّ زلزالًا بقوة "6.1" درجات على مقياس ريختر كان قد ضرب قضاء صندرغي في 27 تشرين الأول الماضي، من دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية.