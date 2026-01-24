إسرائيل تتحضّر: هل اقتربت الضربة على إيران!

A + A -

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنّ زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران، أو كتهديد عسكري ذي مصداقية مصمم للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الذي حقق في عهد الرئيس باراك أوباما".

ونقلت الهيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّه "في حال وقوع هجوم على إيران سيتم إبلاغ المواطنين مسبقًا وبشكل كاف".

كما نقلت الهيئة عن مصدر أمني: "لا يوجد حاليًا أي تنسيق عملياتي بشأن إيران، موقف الرئيس دونالد ترامب غير واضح".