جريمة مروّعة: قتل والدتهم قبل عام.. أبّ يتخلص من أبنائه الأربعة خنقاً!

23
JANUARY
2026
في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام في مصر، كشفت الأجهزة الأمنية عن واقعة مرعبة لأب تجرد من مشاعر الإنسانية، وقتل أبنائه الأربعة وألقى بجثثهم في "الملاحات"، وذلك بعد عام واحد من قتله لزوجته والتخلص من جثتها في مياه النيل.

بدأت خيوط الجريمة تنكشف عقب العثور على 4 جثث مجهولة الهوية داخل مياه ملاحات قسم كرموز بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، حيث كشفت التحريات أن الضحايا هم 4 أشقاء ولدين وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاماً.

وبمواجهة الأب الخمسيني، الذي يعمل "بائع فول" وينتمي لمحافظة المنيا، اعترف بارتكاب المجزرة خنقاً بيده، بدعوى عجزه عن الإنفاق عليهم، وهروباً من "معايرته بسلوك والدتهم".

وتبين أن المتهم قاتل هارب حيث قتل زوجته في محافظة المنيا قبل عام لشكه في سلوكها وألقى جثتها في النيل، ثم فر هرباً إلى دمياط ومنها إلى الإسكندرية.

وفي منزله الأخير بمنطقة "الورديان" بالإسكندرية، خطط الأب للتخلص من أبنائه الخمسة دفعة واحدة، فاصطحب 4 منهم في السابعة صباحاً إلى موقع "الملاحات" لينفذ جريمته تحت جنح الضباب.

وكشفت التحريات أن "القدر" كتب عمراً جديداً للابن الخامس الذي كان من المفترض أن يلحق بإخوته في رحلة الموت، إلا أن تعلقه الشديد بعمته ورفضه الاستيقاظ والذهاب مع والده في ذلك الصباح كانا السبب في نجاته من مصير إخوته الذين انتهت حياتهم شنقاً بيد والدهم.

تم نقل جثامين الضحايا الأربعة إلى مشرحة "كوم الدكة" تحت تصرف النيابة العامة، فيما تقرر انتداب الطب الشرعي لبيان تفاصيل الوفاة، وتكليف المباحث بضم محضر قتل الزوجة القديم لملف القضية الحالي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
