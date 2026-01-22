living cost indicators
بالفيديو- جثة تتحرك بين القبور تثير ضجة!

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الصدمة والجدل في مصر، بعدما أظهر مشاهد لنبش أحد القبور في محافظة المنيا بصعيد البلاد، واستخراج جثمان متوفى ووضعه داخل حقيبة سفر، قبل إعادته مجدداً إلى مثواه الأخير داخل المقبرة.

وعلى خلفية انتشار الفيديو، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استنفارها، وبدأت بفحص دقيق لمحتوى المقطع المتداول، في محاولة لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه، ومعرفة توقيت تصويره، والوقوف على ملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب ما تم تداوله، أرفق رواد مواقع التواصل الفيديو بتعليقات تشير إلى أن الجثمان نُقل من محافظة المنيا إلى مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، بزعم استخراج بصمة وراثية، قبل إعادته مرة أخرى إلى المقبرة، إلا أن هذه الروايات لم تُؤكد رسمياً حتى الآن.

في المقابل، تواصل الجهات المختصة جمع المعلومات والتحريات المرتبطة بالواقعة، وسط حالة ترقب واسعة للرواية الرسمية التي ستُعرض على النيابة العامة، لحسم الجدل المتصاعد حول الفيديو الذي أعاد فتح ملف خطير يتعلق بحرمة الموتى وأمن المقابر في مصر.

