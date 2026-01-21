بسبب "الفيب".. وفاة ستايلست شهيرة تفجر حزناً وجدلاً!

A + A -

بعد إعلان خبر وفاة الستايلست المصرية ريهام عاصم، سادت حالة من الحزن في الوسط الفني وبين أصدقائها ومتابعيها، خاصة مع تداول تفاصيل عن تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة."تجمع مياه على الرئة"فقد نُقلت الراحلة إلى العناية المركزة بعد إصابتها بتجمع مياه على الرئة بسبب "الفيب"، وهي نوع من السجائر الإلكترونية ما تسبب في صعوبة شديدة في التنفس.وبقيت وفق المعلومات، تحت الرعاية الطبية عدة أيام قبل أن تفارق الحياة.لكن هذا الحدث المأساوي أعاد فتح التساؤلات حول مخاطر السجائر الإلكترونية "الفيب" وإمكانية تسببها في مضاعفات خطيرة على الرئة قد تصل إلى الفشل التنفسي والوفاة.في هذا السياق، قال الدكتور مصطفى أبو بكر، استشاري أمراض الصدر، في تصريحات خاصة لـ" العربية/الحدث.نت"، إن السجائر الإلكترونية تمثل خطرا حقيقيا على صحة الرئة، بعكس الاعتقاد الشائع بأنها أقل ضررا من السجائر التقليدية.وأوضح أن بخار الفيب يحتوي على مواد كيميائية ونكهات صناعية قد تسبب التهابات حادة في الشعب الهوائية وأنسجة الرئة، ما قد يؤدي إلى زيادة نفاذية الأوعية الدموية وتسرب السوائل وحدوث تجمع مياه على الرئة.كما أضاف أن بعض الحالات تتطور سريعا إلى ضيق شديد في التنفس وفشل تنفسي حاد يستدعي دخول العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدا أن الاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر، وقد تكون محدودة في الحالات الشديدة.إلى ذلك، حذّر من الاستخدام المكثف أو طويل الأمد للفيب، خاصة بين الشباب، لما له من آثار صحية خطيرة قد تهدد الحياة، داعيا إلى ضرورة التوعية بمخاطره وعدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة حول أمانه.أخطر العاداتمن جانبه، قال الدكتور أحمد شبانة، استشاري القلب والأوعية الدموية، في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث.نت"، إن التدخين يعد من أخطر العادات على صحة الجسم بالكامل، وإن الكثيرين يسعون للإقلاع عنه، لكن بعضهم يلجأ إلى السجائر الإلكترونية كوسيلة بديلة أو خطوة تدريجية، وهو اعتقاد غير دقيق طبيا.وأوضح أن السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير لا تزال حديثة نسبيا، ولم تتوافر دراسات كافية لتحديد آثارها الصحية على المدى الطويل، لافتا إلى تعقيد البحث بسبب تنوع الأجهزة والمواد الكيميائية المستخدمة فيها.وأضاف أن استنشاق هذه المواد قد يؤدي إلى أضرار خطيرة بالقلب والرئة والأوعية الدموية، من بينها الالتهابات الحادة واضطرابات التنفس، مؤكدًا أن الادعاءات حول أمان الفيب لا تستند إلى أدلة علمية قوية.يذكر أن كل الدراسات تشدد على ضرورة توخي الحذر وعدم استخدام السجائر الإلكترونية كبديل آمن للتدخين، وتدعو إلى الاعتماد على الطرق الطبية المعتمدة للإقلاع عن العادة تحت إشراف متخصصين لتجنب مضاعفات صحية بالغة الخطورة.