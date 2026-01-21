living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب "الفيب".. وفاة ستايلست شهيرة تفجر حزناً وجدلاً!

21
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



بعد إعلان خبر وفاة الستايلست المصرية ريهام عاصم، سادت حالة من الحزن في الوسط الفني وبين أصدقائها ومتابعيها، خاصة مع تداول تفاصيل عن تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

"تجمع مياه على الرئة"
فقد نُقلت الراحلة إلى العناية المركزة بعد إصابتها بتجمع مياه على الرئة بسبب "الفيب"، وهي نوع من السجائر الإلكترونية ما تسبب في صعوبة شديدة في التنفس.

وبقيت وفق المعلومات، تحت الرعاية الطبية عدة أيام قبل أن تفارق الحياة.

لكن هذا الحدث المأساوي أعاد فتح التساؤلات حول مخاطر السجائر الإلكترونية "الفيب" وإمكانية تسببها في مضاعفات خطيرة على الرئة قد تصل إلى الفشل التنفسي والوفاة.

في هذا السياق، قال الدكتور مصطفى أبو بكر، استشاري أمراض الصدر، في تصريحات خاصة لـ" العربية/الحدث.نت"، إن السجائر الإلكترونية تمثل خطرا حقيقيا على صحة الرئة، بعكس الاعتقاد الشائع بأنها أقل ضررا من السجائر التقليدية.

وأوضح أن بخار الفيب يحتوي على مواد كيميائية ونكهات صناعية قد تسبب التهابات حادة في الشعب الهوائية وأنسجة الرئة، ما قد يؤدي إلى زيادة نفاذية الأوعية الدموية وتسرب السوائل وحدوث تجمع مياه على الرئة.

كما أضاف أن بعض الحالات تتطور سريعا إلى ضيق شديد في التنفس وفشل تنفسي حاد يستدعي دخول العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدا أن الاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر، وقد تكون محدودة في الحالات الشديدة.

إلى ذلك، حذّر من الاستخدام المكثف أو طويل الأمد للفيب، خاصة بين الشباب، لما له من آثار صحية خطيرة قد تهدد الحياة، داعيا إلى ضرورة التوعية بمخاطره وعدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة حول أمانه.

أخطر العادات
من جانبه، قال الدكتور أحمد شبانة، استشاري القلب والأوعية الدموية، في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث.نت"، إن التدخين يعد من أخطر العادات على صحة الجسم بالكامل، وإن الكثيرين يسعون للإقلاع عنه، لكن بعضهم يلجأ إلى السجائر الإلكترونية كوسيلة بديلة أو خطوة تدريجية، وهو اعتقاد غير دقيق طبيا.

وأوضح أن السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير لا تزال حديثة نسبيا، ولم تتوافر دراسات كافية لتحديد آثارها الصحية على المدى الطويل، لافتا إلى تعقيد البحث بسبب تنوع الأجهزة والمواد الكيميائية المستخدمة فيها.

وأضاف أن استنشاق هذه المواد قد يؤدي إلى أضرار خطيرة بالقلب والرئة والأوعية الدموية، من بينها الالتهابات الحادة واضطرابات التنفس، مؤكدًا أن الادعاءات حول أمان الفيب لا تستند إلى أدلة علمية قوية.

يذكر أن كل الدراسات تشدد على ضرورة توخي الحذر وعدم استخدام السجائر الإلكترونية كبديل آمن للتدخين، وتدعو إلى الاعتماد على الطرق الطبية المعتمدة للإقلاع عن العادة تحت إشراف متخصصين لتجنب مضاعفات صحية بالغة الخطورة.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout