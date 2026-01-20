living cost indicators
قطر اكدت أهمية دعم سوريا لتجاوز المرحلة الحالية وإعادة الإعمار

20
JANUARY
2026
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "الحكومة السورية تعمل في ظروف صعبة وتحتاج إلى المساندة، وأن دول المنطقة والمجتمع الدولي يسعون لمساعدتها للوصول إلى مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار".

وأوضح خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن "الأوضاع في سوريا خلال الخمسة عشر عاماً الماضية تركت آثاراً عميقةً على الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أن إعادة بناء المؤسسات بعد هذه المرحلة المعقدة تمثل مهمة شاقة تتطلب دعماً واسعاً وتعاوناً دولياً".

ولفت إلى أن "التحديات أمام سوريا لا تزال كبيرة، إلا أن تنوع النسيج الاجتماعي الممتد عبر قرون يشكل أحد عناصر قوة سوريا ورمزاً لوحدتها".
وأشار آل ثاني إلى أن "الجميع يتطلع لرؤية سوريا مستقرة، وإلى أن مسؤولية المنطقة والمجتمع الدولي تتمثل في دعم السوريين في إعادة بناء دولتهم ومؤسساتهم، لأن بناء دولة مستقرة لا يمكن أن يتحقق دون مؤسسات قوية ونظام شامل يضم جميع مكونات المجتمع".

وبين وزير خارجية قطر أن "سوريا حققت بعض التقدم، إلا أن الطريق لا يزال مليئاً بالتحديات، ما يستدعي استمرار تقديم الدعم المناسب لضمان تجاوز المرحلة الحالية بنجاح"، بحسب وكالة "سانا" السورية.
