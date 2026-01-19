للمرة الثانية... طائرة نتنياهو إلى وجهة غير معلومة!

A + A -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن "طائرة نتنياهو "جناح صهيون" أقلعت إلى وجهة غير معلومة للمرة الثانية خلال أسبوع".

وكان موقع "فلايت رادار 24"، قد أفاد، الأربعاء المنصرم، بتسجيل مغادرة طائرة رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى اليونان، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل إسرائيل، وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وقالت القناة "12" الاسرائيلية، إن "الطائرة أقلعت من مطار بن غوريون إلى خارج اسرائيل"، مشيرة إلى أن "الطائرة مخصصة لنقل بنيامين نتنياهو، الذي كان في وقت إقلاعها يحضر جلسة في محكمة تل أبيب ضمن إفادته في محاكمته الجارية بتهم فساد".