استعراض متهور بسيارة ينتهي بمأساة... شاهدوا الفيديو!

A + A -

دهس طالب بالمرحلة الثانوية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية أسرة بكاملها أثناء محاولته لفت الأنظار أمام زملائه، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وبحسب روايات شهود، شهد محيط مدرسة علي مبارك الثانوية، مساء أمس الخميس، تجمعاً لعدد من طلبة المدارس الذين أقدموا على استعراض سياراتهم تزامناً مع انتهاء الامتحانات.

وخلال تلك الاستعراضات، فقد أحد الطلاب السيطرة على عجلة القيادة، فاصطدم برصيف كانت تفترشه بائعة خضروات برفقة طفليها، ما أدى إلى وفاة الأم وطفلها في الحال، فيما أُصيبت الطفلة الأخرى بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المستشفى، بينما فرّ الطالب من موقع الحادث.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو يوثّق لحظة ما بعد الاصطدام على مواقع التواصل الاجتماعي، مظهراً تجمهر الأهالي والمارة حول السيارة ومكان الحادث، وسط صرخات ذهول وغضب، ما أجّج تفاعلاً واسعاً ودعوات عاجلة لضبط المتهم ومحاسبته.