عروس حامل تُنهي حياة زوجها بطريقة مروعة! (صورة)

تحدثت جهات التحقيق في مصر عن تفاصيل جديدة في الجريمة المعروفة بقضية "عريس المرج" الذي قتل على يد زوجته الحامل بعد نحو 150 يوماً فقط من زواجهما.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرّض لطعنة نافذة ومباشرة في منتصف الصدر من الجهة اليمنى، بلغ طولها نحو 15 سنتيمتراً، واستقرت داخل الرئة، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته، إضافة إلى إصابته بجرح قطعي في مؤخرة الرأس، وهو ما نفى رواية المتهمة التي ادعت أن السكين اخترقت جسده عرضاً أثناء محاولته انتزاعها منها.

وأثبت التقرير أن الإصابات جاءت نتيجة اعتداء مباشر باستخدام سلاح أبيض، الأمر الذي أكدته التحقيقات الجارية في الواقعة، والتي خلصت إلى أن الطعن كان مقصوداً وليس عرضياً.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، موضحة أن الحادث وقع عقب مشادة كلامية نشبت بينهما، بعدما طلب منها إعداد الطعام رغم شعورها بالإرهاق الشديد، نتيجة حملها في الشهر الثالث.

وبحسب أقوال أسرة المجني عليه، فإن الزواج تم قبل نحو 5 أشهر، عقب تعارف تقليدي بين الأسرتين، مؤكدين أن الخلافات بين الزوجين كانت في إطار المشكلات الزوجية المعتادة، وأن المجني عليه كان حريصاً على احتواء أي خلاف، ويعمل على إصلاح الأمور وإعادة زوجته إلى مسكن الزوجية كلما غادرت غاضبة إلى منزل أسرتها.