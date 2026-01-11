living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم آخر التطوّرات في حلب؟

11
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، فجر اليوم، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين قواته والقوات الحكومية السورية في حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود بمحافظة حلب، وذلك بعد معارك دامية خاضها الجانبان واستمرت لعدة أيام.

وكتب عبدي في منشور له على منصة «إكس»، إنه «بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا»، مضيفاً «ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم».

واندلعت اشتباكات عنيفة منذ يوم الثلاثاء الماضي بين «قسد» والقوات الحكومية السورية في حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود، وقد أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات بجروح مع نزوح أكثر من 150 ألف شخص.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري، قد أعلنت أمس أنّها ستوقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في حلب بدءاً من الساعة 3 من بعد ظهر أمس السبت. وقالت إنّه سيتمّ ترحيل مسلحي «قسد» المتحصّنين في مستشفى «ياسين» باتجاه مدينة الطبقة مع سحب أسلحتهم. كما أعلنت أنّها ستبدأ بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة وتنسحب تدريجياً من شوارع الشيخ مقصود.

القصف العشوائي يودي بحياة العشرات

في السياق، ارتفعت حصيلة الضحايا الناجمة عن الاشتباكات وأعمال القصف المكثف في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، منذ اليوم الأول للتصعيد، إلى 82 شخصاً بين مدنيين وعسكريين.

وقد وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة نحو 115 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بجروح متفاوتة الخطورة، جراء القصف العشوائي والاشتباكات المباشرة داخل الأحياء السكنية.

وأشار المرصد إلى أن عدداً من المدنيين لا يزالون في عداد المفقودين، نتيجة القصف الكثيف والعشوائي، إلى جانب الانقطاع شبه التام في الاتصالات والإنترنت، ما يعيق عمليات التوثيق والتواصل مع الأهالي، ويرفع من احتمالية ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات أو الأيام القادمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout