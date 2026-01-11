إنذار إيراني لواشنطن: سنستهدف قواعدكم!

A + A -

حذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من أنّ أي عدوان على إيران سيجعل القواعد الأميركية في المنطقة، إضافة إلى الأراضي المحتلة، في مرمى النيران الإيرانية.

وخلال جلسة لمجلس الشورى، قال قاليباف إنّ "أعداء إيران يجب أن يعلموا أنّ المدافعين عن الأمن الإيراني أحبطوا داعش مرة في السابق، واليوم سيُحبطونها مجدداً"، مؤكداً أنّ "أحلام الأعداء لن تتحقق أبداً، وأن أبناء إيران سيُفشلون مخططات العدو".

واعتبر قاليباف أنّ "العدو مخطئ في حساباته ومخططاته لزعزعة استقرار إيران عبر حرب إرهابية مفتعلة"، مشيراً إلى أنّ "الأمن سيعود خلال الأيام المقبلة، وأن ما شهدته البلاد أمس كان تراجعاً في الحرب الإرهابية".

وأضاف أنّ إيران "تعترف بحق الاحتجاج والاعتراض، لكنها ستتصدى للإرهاب والعناصر الداعشية"، لافتاً إلى أنّ الرئيس الأميركي "أعلن رسمياً دعمه للحرب الإرهابية ضد إيران، إلا أنّ طهران ستتصدى لها وتُحبطها".

وأكد قاليباف أنّ قوى الأمن الداخلي "ستواجه بقوة وحزم الحرب الإرهابية الداعشية"، مشدداً على أنّ "الأمن المستدام شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي، وأن من افتعل الحرب الإرهابية ضد إيران يستهدف معيشة الشعب".

كما شدّد على أنّ "الشعب الإيراني وقف بوجه العدوان وأثبت صموده ووطنيته"، معتبراً أنّ العدو "استغل مطالب الشعب الإيراني ويشن حرباً إرهابية من الداخل، بعد هزيمته في العدوان العسكري الأخير".

وجاءت مواقف قاليباف خلال جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإيراني خُصّصت لمناقشة التطورات الأخيرة في الشارع الإيراني.