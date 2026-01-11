A + A -

كشفت ثلاثة مصادر إسرائيلية مطلعة لـ"رويترز" أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران في الوقت الذي تواجه فيه السلطات هناك أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في الأيام القليلة الماضية، وحذر حكام إيران من استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال ترامب أمس السبت إن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة".

ولم توضح المصادر، التي كانت حاضرة في المشاورات الأمنية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما الذي يعنيه رفع إسرائيل درجة التأهب القصوى عمليا.

وفي مكالمة هاتفية أمس السبت، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران، وفقا لمصدر إسرائيلي مطلع لـ"رويترز".

وأكد مسؤول أميركي أن روبيو ونتنياهو تحدثا لكنه لم يفصح عن المواضيع التي ناقشاها.