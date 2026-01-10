قبل هبوطها.. صاعقة تضرب طائرة فريق إسرائيلي في الأجواء!

A + A -

تعرضت طائرة تابعة لشركة "إل عال" كانت تقل فريق "مكابي تل أبيب" لصاعقة برق قبل 20 دقيقة من هبوطها في مطار بن غوريون، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي أمس الجمعة.

وذكرت "قناة 12" العبرية أنه ورغم الهبوط الاضطراري للطائرة، لم تسجل أي إصابات، والطائرة لم تتعرض لأضرار.

ووصف الركاب الحادث بـ"المرعب" بعد انخفاض طفيف للطائرة، وظهور شرارات على الجناح.

وأكد رئيس نادي "مكابي تل أبيب" للقناة أن الطيار تمكن من تجاوز العطل واستكمل الهبوط بسلاسة.

وكان فريق "مكابي تل أبيب" عائدا من إسبانيا بعد خسارته أمام برشلونة وريال مدريد، ويستعد لمباراة ضد "هبوعيل القدس" غدا الأحد.