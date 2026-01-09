انتحل صفة شقيقه التوأم وعمل طبيباً لعامين.. وهذا ما حصل!

A + A -

في واقعة أغرب من الخيال شهدت الأوساط الطبية في مصر، قيام شاب يحمل بكالوريوس في العلوم بانتحال صفة شقيقه التوأم "الطبيب"، والعمل مكانه في وحدة صحية بمحافظة البحيرة، مستغلاً التشابه التام بينهما.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن الشاب المدعو أحمد. م.، البالغ من العمر 29 عاماً والحاصل على بكالوريوس علوم، تقمّص شخصية شقيقه التوأم م. م.، الطبيب البشري، ونجح في التسلل إلى مقر العمل بوحدة صحية تابعة لمركز شبراخيت، ليمارس المهام الطبية كاملة لمدة قاربت العامين دون أن يُكتشف أمره.

وتعود الواقعة إلى حصول الطبيب الحقيقي على فرصة عمل مغرية بأجر مرتفع خارج القطاع الحكومي، وحين قوبل طلبه للحصول على إجازة بدون راتب بالرفض من جانب مديرية الصحة بالبحيرة، قرر الشقيقان التوأم المتطابق إبرام "اتفاق سري".

وبموجب الاتفاق، انتحل خريج العلوم صفة شقيقه للقيام بمهامه في الوحدة الصحية لضمان استمرار شغله للوظيفة الحكومية، بينما تفرغ الطبيب الحقيقي للعمل بإحدى الشركات الخاصة.

وفي معلومات حصلت عليها "العربية نت" و"الحدث.ت"، فقد تبين أن المتهم كان يتمتع بدرجة تشابه تجعل التفرقة بينه وبين شقيقه أمراً مستحيلاً بالنسبة للعاملين والمرضى المترددين على الوحدة الصحية.

وكشفت المعلومات أن "الطبيب المزيف" كان يستقبل المرضى ويجري الكشوفات الطبية بانتظام، لكنه كان يتبع استراتيجية حذرة، ففي الحالات الطبية الصعبة أو المعقدة، كان يدّعي الانشغال أو يتجنب اتخاذ قرارات طبية حاسمة لتفادي الوقوع في الخطأ الذي قد يفضح أمره.

وتمكنت ممرضة تعمل بالوحدة من كشف الخديعة، حيث ساورتها الشكوك بعد ملاحظتها تصرفات غير معتادة من المتهم لا تتناسب مع الخبرة المفترضة للطبيب، ما دفعها لإبلاغ الجهات المختصة التي كشفت الحقيقة.

وعلى إثر ذلك، تمت إحالة الشقيقين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث يواجهان اتهامات بالتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة طبيب، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.