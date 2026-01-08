نداء من وزارة الدفاع السورية إلى المدنيين في حلب

A + A -

دعت وزارة الدفاع السورية، الخميس، المواطنين في حييّ الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، شمالي البلاد، إلى "عدم الاقتراب من مواقع تمركز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والابتعاد عنها، حرصاً على سلامتهم"، وفقا لقولها.ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مسؤول الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عاصم غليون قوله، إن "المنطقة المظللة باللون الأحمر في الخرائط التي جرى نشرها تمثل منطقة عسكرية وتعد هدفاً للعمليات، ويمنع الاقتراب منها تحت أي ظرف".وأوضح غليون أن "المنطقة الخضراء في الخريطة غير مستهدفة عسكرياً"، مشيرا إلى أنه "يطلب إخلاؤها بشكل مؤقت حفاظاً على سلامة المواطنين".وشدد غليون على "ضرورة عدم الاقتراب من الآليات العسكرية أو التجمع بالقرب منها".وتشهد حلب منذ الثلاثاء الماضي، اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية أوقعت حتى الآن 17 قتيلا معظمهم من المدنيين.وجاءت الاشتباكات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقسد منذ توقيعهما اتفاقا في مارس/ آذار نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.