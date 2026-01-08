بالصورة- إنذار سوري عاجل لـ أهالي حلب!

A + A -

قالت وزارة الدفاع السوريّة إنّها ستستخدم طريقة الإنذارات في المواجهات مع "قسد" في حلب حيث أعلنت عن نيّتها استهداف موقع في حي الشيخ مقصود، زاعمة أنّ تنظيم قسد يتّخذه كموقع عسكري يقصف منه أحياء وسكان المدينة بحسب بيان الوزارة.

