بالصورة- إنذار سوري عاجل لـ أهالي حلب!

قالت وزارة الدفاع السوريّة إنّها ستستخدم طريقة الإنذارات في المواجهات مع "قسد" في حلب حيث أعلنت عن نيّتها استهداف موقع في حي الشيخ مقصود، زاعمة أنّ تنظيم قسد يتّخذه كموقع عسكري يقصف منه أحياء وسكان المدينة بحسب بيان الوزارة.
الجيش العربي السوري ينشر خريطة ثالثة ويطلب من سكان المنطقة المحددة للاستهداف في حي الشيخ مقصود إخلاءها فوراً للحفاظ على سلامتهم بسبب اتخاذها من قبل تنظيم قسد كموقع عسكري يقصف منه أحياء وسكان مدينة حلب.#الجيش_العربي_السوري #حلب pic.twitter.com/w6g9xlgCxY— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) January 8, 2026