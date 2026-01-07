بالفيديو: اشتباكات عنيفة في حلب... إليكم التفاصيل!

A + A -

تدور الآن اشتباكات عنيفة في حلب بين الجيش السوري وقوات "قسد".

وأفاد مراسل "الجزيرة" عن اشتداد حدة الاشتباكات والقصف على محاور القتال شمالي حلب.

وكشفت وكالة "سانا" أنّ "قسد" تمنع الأهالي من مغادرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية للوصول إلى ممرين إنسانيين أعلن عنهما الجيش السوري.

وبدورها قالت "قسد" إنّ "قوات حكومة دمشق تشن هجومًا بالأسلحة الثقيلة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب." وأضافت أنّها "أفشلت أول محاولة توغل للقوات الحكومية إلى تلة الكاستيلو في حلب."