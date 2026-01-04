تظاهرات في طهران ومواجهات في غرب إيران

A + A -

اندلعت تظاهرات متفرقة في العاصمة الإيرانية مساء السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية أشارت كذلك إلى تصاعد حدة المواجهات في غرب البلاد، وفق ما جاء في وكالة "فرانس برس".بدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر عندما أضرب أصحاب المتاجر في طهران احتجاجا على الوضع الاقتصادي، لكنها اتسعت مذاك في نطاقها وحجمها فيما ارتفع سقف المطالب لتشمل مطالب سياسية.وشملت الاحتجاجات بدرجات متفاوتة ما لا يقل عن 40 مدينة مختلفة، معظمها متوسطة الحجم وتقع في غرب البلاد وجنوب غربها، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.وقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم عناصر في قوات الأمن، بحسب حصيلة تستند إلى تقارير رسمية.ووصفت وكالة فارس للأنباء الاحتجاجات التي خرجت مساء السبت بـ"المحدودة" وقالت إنها شملت "مجموعات تضم ما بين 50 إلى مئتي شاب بالمجمل".وسُجّلت تظاهرات في مناطق نوفوبات وطهران بارس في شرق العاصمة وإكباتان وصادقية وسترخان (غرب) ونازي آباد وعبدل آباد (جنوب)، بحسب ما ذكرت وكالة فارس.وردد المتظاهرون شعارات من بينها "الموت للدكتاتور"، بحسب فارس، من دون تسجيل أي حوادث تتجاوز إلقاء حجارة وإضرام النيران في حاويات القمامة.