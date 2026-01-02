living cost indicators
حفل زفاف ينتهي بكارثة.. تسمم غذائي حاد يصيب 25 شخصاً!

2
JANUARY
2026
استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية شمال مصر، مساء الخميس، 25 شخصاً مصابين بأعراض تسمم غذائي حاد، إثر تناولهم وجبات في حفل زفاف بالمدينة. أعراض مرضية شديدة فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً رسمياً من إدارة مستشفى بلبيس، يفيد توافد عدد كبير من المصابين في توقيتات زمنية متقاربة، يعانون من أعراض مرضية شديدة تمثلت في القيء المستمر، والإسهال الحاد، وآلام مبرحة في منطقة المعدة.

وعلى الفور، استجابت الفرق الطبية وقامت تقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، مع اتخاذ قرار بوضع عدد من الحالات تحت الملاحظة الطبية الدقيقة. كما تبيّن بحسب ما أسفرت عنه أعمال المعاينة والتحريات والفحص المبدئي، أن المصابين شعروا بتدهور مفاجئ وحاد في حالتهم الصحية فور تناولهم لوجبات غذائية تم تقديمها خلال احتفالية "عرس" بالمدينة.

فيما كشفت التحقيقات أن تلك الوجبات جرى إعدادها وتجهيزها بأحد المطاعم الكائنة داخل المدينة، وهو ما عزز فرضية الاشتباه في حدوث واقعة تسمم غذائي. من جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى بلبيس أن الحالة الصحية العامة لجميع المصابين باتت مستقرة حالياً، موضحاً أنه جرى التعامل الفوري والمهني مع الحالات منذ لحظة وصولها، حيث خضع قطاع عريض منهم لإجراءات غسيل المعدة وتلقي البروتوكول العلاجي المناسب.

وأشار إلى أنه تقرر السماح بخروج العديد من المصابين بالفعل بعد الاطمئنان التام على استقرار علاماتهم الحيوية، بينما لا تزال هناك حالات أخرى تخضع للمتابعة الطبية المستمرة داخل المستشفى كإجراء احترازي لضمان تعافيهم الكامل. التحقيقات مستمرة يذكر أن السلطات أعلنت مواصلة إجراء الفحوصات المختبرية والتحاليل الطبية اللازمة للوقوف بشكل قاطع على أسباب الإصابة ونوع المادة المسببة للإعياء. كما تم إخطار كافة الجهات المعنية والمختصة للبدء في اتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية اللازمة حيال الواقعة والمطعم.
{{article.title}}
