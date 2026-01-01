A + A -

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​، في بيان اوردته وكالة الأنباءالسورية"سانا"، أنه "في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم "داعش" ، وبناءً على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في هذا المجال، توافرت معلومات حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما ​مدينة حلب​، عبر استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية".

وأوضحت الوزارة أنه،" في إطار الاستجابة الاستباقية، جرى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف مناطق المدينة.

وأضاف البيان أنه أثناء قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقًا انتماؤه لتنظيم "داعش"، وأثناء محاولة التحقق من وضعه أقدم الإرهابي على إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة، قبل أن يُفجّر نفسه، الأمر الذي أسفر عن إصابة عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لإلقاء القبض عليه".